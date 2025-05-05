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«А судьи все клоуны?» Жена Селихова возмутилась работой арбитров в матче «Родина» — «Урал»

«А судьи все клоуны?» Жена Селихова возмутилась работой арбитров в матче «Родина» — «Урал»
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Екатерина Гребешкова, жена голкипера «Урала» Александра Селихова, осталась недовольна судейством в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых, три из которых в ворота «Урала». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64'     1:1 Тимошенко – 67'     1:2 Секулич – 69'     2:2 Гейе – 82'     3:2 Гейе – 90+5'    

«Счёт не по игре… Интересно, а судьи все клоуны?» — написала Гребешкова в социальных сетях.

Отметим, что Селихов отбил два пенальти в этой встрече. На 34-й минуте вратарь отразил удар Ивана Тимошенко, а на 90+4-й минуте удар форварда Папа Гейе. На 82-й минуте голкипер всё же пропустил.

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