«А судьи все клоуны?» Жена Селихова возмутилась работой арбитров в матче «Родина» — «Урал»

Екатерина Гребешкова, жена голкипера «Урала» Александра Селихова, осталась недовольна судейством в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых, три из которых в ворота «Урала». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Счёт не по игре… Интересно, а судьи все клоуны?» — написала Гребешкова в социальных сетях.

Отметим, что Селихов отбил два пенальти в этой встрече. На 34-й минуте вратарь отразил удар Ивана Тимошенко, а на 90+4-й минуте удар форварда Папа Гейе. На 82-й минуте голкипер всё же пропустил.