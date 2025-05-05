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Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о низкой реализации Александра Соболева

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о низкой реализации Александра Соболева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о реализации нападающего Александра Соболева после матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Сине-бело-голубые одержали волевую победу, а форвард оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

— Чем вы объясняете такой низкий КПД реализации голевых моментов у Александра Соболева и как он отреагировал на замену после дубля?
— Во-первых, на замену отреагировал хорошо, потому что у него уже ноги судорогами сводило. Естественно, нужно было его менять и выпускать более свежего игрока — это раз. А что касается КПД, можно говорить всё что угодно, что нужно тренироваться, но это, опять же, для форвардов, эффект уверенности и спокойствия, хладнокровия. Когда столько давления на игрока, конечно, ему иногда излишнее давление мешает в реализации тех моментов, которые есть. У нас и в прошлом году были определённые сложности, когда наши форварды — на тот момент Матео Кассьерра и Ваня Сергеев — перестали забивать, и, естественно, матчи по-другому складывались. Команда создаёт моменты, но реализация, к сожалению, пока так. Иногда получается реализовывать на хорошем уровне, иногда не очень. Сегодня не получилось те моменты, которые были, реализовать. Игра была очень нервная до финального свистка, к сожалению для нас, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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