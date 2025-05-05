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«Вольфсбург» уволил Хазенхюттля после 0:4 от «Боруссии» Дортмунд

«Вольфсбург» уволил Хазенхюттля после 0:4 от «Боруссии» Дортмунд
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Немецкий «Вольфсбург» на официальном сайте объявил об уходе Ральфа Хазенхюттля с поста главного тренера. Ранее команда на выезде крупно проиграла «Боруссии» Дортмунд (0:4) в 32-м туре Бундеслиги. «Вольфсбург» не одержал ни одной победы в последних восьми матчах чемпионата Германии.

«Помощники главного тренера Крейг Флеминг и Патрик Хазенхюттль, аналитик Мартин Рашик и Райнер Видмайер, который был связующим звеном между первой командой и академией, также покидают тренерский штаб зелёно-белых. Временно исполняющим обязанности назначен тренер команды U19 Даниэль Бауэр», — написано в сообщении.

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» и «Саутгемптона» возглавил «Вольфсбург» в марте 2024 года, за 44 игры под руководством австрийца команда одержала 17 побед, потерпела 18 поражений и девять раз сыграла вничью.

После 32 сыгранных матчей «Вольфсбург» находится на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 39 очками.

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