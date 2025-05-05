Результаты матчей Лиги 1 сезона-2024/2025 4 мая

В воскресенье, 4 мая, состоялись пять матчей 32-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 4 мая:

«Нант» — «Анже» — 0:1;

«Осер» — «Гавр» — 1:2;

«Брест» — «Монпелье» — 1:0;

«Лион» — «Ланс» — 1:2;

«Лилль» — «Марсель» — 1:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 32 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 59 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 58 очков. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (16). «Гавр» с 31 очком располагается в зоне стыковых матчей.