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Дубль Соболева — в видеообзоре победы «Зенита» над «Пари НН»

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. На 54-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт. На 83-й минуте Соболев оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.