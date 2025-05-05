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Дубль Соболева — в видеообзоре победы «Зенита» над «Пари НН»

Дубль Соболева — в видеообзоре победы «Зенита» над «Пари НН»
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В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Матч закончился волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. На 54-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт. На 83-й минуте Соболев оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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