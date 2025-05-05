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«Здесь ситуация простая». Тренер «Зенита» Семак высказался о чемпионской гонке РПЛ

«Здесь ситуация простая». Тренер «Зенита» Семак высказался о чемпионской гонке РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 57 очков за 27 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

— За три тура до финиша «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. Надеетесь ли вы на потери очков у конкурента и что вам подсказывает ваша чуйка, кто может помочь «Зениту»: ЦСКА, «Динамо», «Оренбург»? От кого вы прежде всего ждёте?
— Здесь ситуация простая. Мы должны исходить из того, что нам нужно. Для того чтобы сохранять надежду, нам нужно побеждать. А дальше что делать… Посмотрим. Конечно, мы верим и надеемся, что у нас всё-таки будет возможность реально включиться в борьбу и что борьба будет до последнего тура. Но для начала нам нужно не терять свои очки, а дальше посмотрим. Я думаю, здесь не от нас это зависит, а зависит от команд, которые будут играть против «Краснодара». Естественно, самый важный аспект сохранения надежды — это мы сами, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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