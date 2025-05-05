Главный тренер «Химок» Адиев высказался о ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Довольно хороший матч в нашем исполнении. В предыдущих играх были отрезки, когда немного теряли в интенсивности, на этот раз большая часть игры проходила под нашу диктовку. Наверное, победа была бы закономерным итогом, но счёт на табло и есть самое закономерное в футболе.

Бывают матчи, когда меньше создаёшь, но больше забиваешь. И наоборот: много моментов, но мяч в ворота не идёт. У «Ростова» был чуть ли не единственный шанс, но Осипенко забил, к сожалению. Такое тоже бывает. Как тренер я не должен говорить о везении и невезении, это непрофессионально. Моя задача – сделать так, чтобы забивали на гол больше соперника. Так что есть над чем подумать», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив на расстоянии одного очка находится от зоны стыковых матчей. У «Ростова» 38 очков и восьмая строчка. Жёлто-синие не проигрывают на протяжении трёх последних матчей в чемпионате.