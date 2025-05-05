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Энцо Мареска высказался о победе «Челси» над «Ливерпулем» в 35-м туре АПЛ

Энцо Мареска высказался о победе «Челси» над «Ливерпулем» в 35-м туре АПЛ
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3'     2:0 Куанса – 56'     2:1 ван Дейк – 85'     3:1 Палмер – 90+6'    

«Причина, по которой весь тренерский штаб был так рад в том, что на этом этапе нужно выигрывать все матчи. Сегодня «Ливерпуль» снова показал, почему они выиграли Премьер-лигу. Скажу честно, что мы не планировали игру с глубокой обороной сегодня, а планировали игру с высоким прессингом, как мы всегда делаем. Но иногда соперник настолько хорош, что приходится глубоко обороняться и адаптироваться, а игроки очень хорошо с этим справляются», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» находится на пятом месте, заработав 63 очка.

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