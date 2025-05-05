Энцо Мареска высказался о победе «Челси» над «Ливерпулем» в 35-м туре АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Причина, по которой весь тренерский штаб был так рад в том, что на этом этапе нужно выигрывать все матчи. Сегодня «Ливерпуль» снова показал, почему они выиграли Премьер-лигу. Скажу честно, что мы не планировали игру с глубокой обороной сегодня, а планировали игру с высоким прессингом, как мы всегда делаем. Но иногда соперник настолько хорош, что приходится глубоко обороняться и адаптироваться, а игроки очень хорошо с этим справляются», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды — 82 очка. «Челси» находится на пятом месте, заработав 63 очка.