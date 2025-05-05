Стали известны финансовые условия, которые сборная Бразилии предлагает Анчелотти

Издание Ge Globo раскрыло финансовые условия возможного контракта Карло Анчелотти со сборной Бразилии.

В дополнение к ежемесячной зарплате в размере 4 миллионов реалов (€ 625 тыс.) предварительный контракт между Карло Анчелотти и Бразильской конфедерацией футбола (CBF) предусматривает бонус в размере € 5 млн если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира 2026 года.

В соглашении также прописаны некоторые привилегии, такие как выделение частного самолета, чтобы несколько раз доставлять тренера в Европу. Итальянский специалист должен будет возглавлять сборную в течение 14 месяцев, то есть до конца мундиаля. Также в контракте указана организация товарищеского матча между сборной Бразилии и мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть «Реал» по окончании сезона и возглавить сборную Бразилии.