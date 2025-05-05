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Видеообзор ничейного матча 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА

В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 27-го тура РПЛ, в котором местный «Ахмат» сыграл вничью со столичным ЦСКА — 1:1.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гости открыли счёт уже на девятой минуте усилиями малийского нападающего Секу Койта. Хозяева восстановили равновесие на 33-й минуте благодаря голу казахстанского хавбека Максима Самородова.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей, однако имеет комфортный шестиочковый отрыв от зоны прямого вылета. Армейцы идут на третьей строчке с 52 очками. До окончания сезона РПЛ-2024/2025 осталось три тура.