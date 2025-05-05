Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо отреагировал на досрочную победу «Баварии» в Бундеслиге

Хаби Алонсо отреагировал на досрочную победу «Баварии» в Бундеслиге
Комментарии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал досрочную победу мюнхенской «Баварии» в немецкой Бундеслиге.

«Поздравляю «Баварию» с чемпионством. Лучшая и самая стабильная команда этого сезона. Заслуженный титул», – приводит слова Алонсо DAZN.

Напомним, мюнхенцы выиграли свой 34-й титул в истории в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё в субботу, 3 мая, в выездной встрече с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

Материалы по теме
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?
Чего вообще стоит чемпионство «Баварии» с Компани?

Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android