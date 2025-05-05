Хаби Алонсо отреагировал на досрочную победу «Баварии» в Бундеслиге

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал досрочную победу мюнхенской «Баварии» в немецкой Бундеслиге.

«Поздравляю «Баварию» с чемпионством. Лучшая и самая стабильная команда этого сезона. Заслуженный титул», – приводит слова Алонсо DAZN.

Напомним, мюнхенцы выиграли свой 34-й титул в истории в результате осечки «Байера» в матче с «Фрайбургом» (2:2), что сделало «Баварию» недосягаемой для леверкузенцев. «Бавария» могла решить все вопросы с чемпионством ещё в субботу, 3 мая, в выездной встрече с «РБ Лейпциг» (3:3), однако пропустила на 90+5-й минуте.

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