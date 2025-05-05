«Бавария» в 18-й раз выиграла Бундеслигу в XXI веке. Это больше, чем за весь XX век

Мюнхенская «Бавария» в 18-й раз выиграла чемпионат Германии в XXI веке. Это больше, чем за весь XX век

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии. Это стало возможным в результате осечки «Байера», который сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре. Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии за два тура до конца сезона.

Ранее сообщалось, что ближайший преследователь «Баварии» по количеству чемпионств — «Нюрнберг» — отстаёт на 25 титулов. У последних лишь девять побед в Бундеслиге.

В заключительных двух турах чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Боруссией» М и «Хоффенхаймом». Матчи пройдут 10 и 17 мая соответственно.