Клопп хочет назначить Фабрегаса на пост главного тренера «Лейпцига»

Глобальный руководитель футбольных операций в компании «Ред Булл» Юрген Клопп созвонился с главным тренером «Комо» Сеском Фабрегасом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, Клопп хочет, чтобы Сеск Фабрегас возглавил «РБ Лейпциг». Клуб ищет постоянную замену Марко Розе, которого уволили в конце марта. Фабрегас привлёк внимание руководства «РБ Лейпцига» благодаря своей смелой атакующей философии и результатам, достигнутым в «Комо».

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.

Команда Сеска Фабрегаса занимает 10-е место в чемпионате Италии, заработав 45 очков по итогам 35 встреч. В следующем матче «Комо» дома сыграет с «Пармой» в рамках итальянской Серии А.

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