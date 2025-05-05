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Семак: к сожалению, в ближайших матчах Вендел нам не поможет

Семак: к сожалению, в ближайших матчах Вендел нам не поможет
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме полузащитника своей команды Вендела, полученной в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«К сожалению, в ближайших матчах он нам не поможет, очевидно, исходя из характера того повреждения, которое было у него. И по его самочувствию я думаю, что в этом отношении, наверное, сомнений не много о характере травмы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 57-й минуте встречи бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил травму и покинул поле. Вместо него в игру вошёл Андрей Мостовой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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