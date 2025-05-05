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Слот рассказал, как Клопп поздравил его с досрочным чемпионством в АПЛ

Слот рассказал, как Клопп поздравил его с досрочным чемпионством в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как бывший наставник команды Юрген Клопп поздравил его с досрочной победой в АПЛ.

«Самый известный человек, отправивший мне сообщение? Полагаю, это был Юрген Клопп. Что он сказал? Поздравил, сказал, что теперь я знаю, что этот клуб особенный, и что я часть его истории. Он был очень рад за болельщиков и за клуб», — приводит слова Слота ESPN.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года перед стартом нового сезона и сменил на посту главного тренера Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 года и покинул клуб по собственному желанию.

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Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа:

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