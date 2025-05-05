Болельщик «Аталанты» погиб в драке с фанатами «Интера»

Болельщик «Аталанты» погиб в драке с фанатами миланского «Интера». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, трагедия произошла в воскресенье, 4 мая, в Бергамо. Нападавшим оказался 19-летний итальянец Якопо Де Симоне, который несколько раз ударил погибшего ножом. Погибшему Кларису было 26 лет.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 77 очков после 35 туров. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 74 очко в 35 матчах. Замыкает тройку лидеров «Аталанта», набравшая 65 очков после 34 туров.

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