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Соболев ответил, чего ему не хватило для хет-трика в матче «Зенит» — «Пари НН»

Соболев ответил, чего ему не хватило для хет-трика в матче «Зенит» — «Пари НН»
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев ответил, чего ему не хватило для хет-трика в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Форвард отметился дублем.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Не знаю… Банальный ответ, но нужно было просто забить. Моменты были, но, к сожалению, случилось какое-то невезение. Я не отчаивался, знал, что моменты еще будут, что я должен забить», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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