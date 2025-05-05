Соболев ответил, чего ему не хватило для хет-трика в матче «Зенит» — «Пари НН»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев ответил, чего ему не хватило для хет-трика в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Форвард отметился дублем.

«Не знаю… Банальный ответ, но нужно было просто забить. Моменты были, но, к сожалению, случилось какое-то невезение. Я не отчаивался, знал, что моменты еще будут, что я должен забить», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.