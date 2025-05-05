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Моуринью – о чемпионате Турции: исход лиги был определён ещё до её начала

Моуринью – о чемпионате Турции: исход лиги был определён ещё до её начала
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 34-го тура чемпионата Турции с «Бешикташем» (0:1).

Турция — Суперлига . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
0 : 1
Бешикташ
Стамбул
0:1 Фернандеш – 44'    

«Сегодня была только одна команда, которая хотела выиграть матч и создать возможности. Мы не заслужили поражения сегодня. Решения VAR, решения судей, пенальти Эн Несири, который не был назначен… Я так устал об этом говорить. У меня нет власти, ничего не меняется, но такова ситуация, такова правда. Когда некоторые из ваших футболистов играют недостаточно хорошо, это влияет и на вашу коллективную игру. Исход лиги был определён ещё до её начала. Решающими стали домашние проигрыши», — приводит слова Моуринью Fanatik.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 75 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков за четыре тура до конца сезона.

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