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Коул Палмер назвал лучшего игрока «Челси» в текущем сезоне

Коул Палмер назвал лучшего игрока «Челси» в текущем сезоне
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает лучшим игроком команды в текущем сезоне.

«Кайседо – наш лучший игрок в этом сезоне. Играть с ним – мечта. Он постоянно отбирает мяч у соперников, он скромен и мил в общении со всеми, его здесь очень любят», – приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Мойсес Кайседо провёл 34 матча, забил один мяч и оформил три голевые передачи.

«Челси» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Энцо Марески 63 очка по итогам 35 туров.

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