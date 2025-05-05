Коул Палмер назвал лучшего игрока «Челси» в текущем сезоне

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, кого считает лучшим игроком команды в текущем сезоне.

«Кайседо – наш лучший игрок в этом сезоне. Играть с ним – мечта. Он постоянно отбирает мяч у соперников, он скромен и мил в общении со всеми, его здесь очень любят», – приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Мойсес Кайседо провёл 34 матча, забил один мяч и оформил три голевые передачи.

«Челси» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Энцо Марески 63 очка по итогам 35 туров.

Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии: