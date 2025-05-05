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Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Фенербахче»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в турецком клубе.

«Останусь ли я в команде в следующем сезоне? Я не буду говорить о следующем сезоне. Это внутренние дела, которые не должны обсуждаться перед СМИ. Если есть что-то, в чём я хорош, так это в уважении к нашему президенту и нашей администрации», — приводит слова Моуринью Fanatik.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 75 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков за четыре тура до конца сезона.

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года.

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