Александр Соболев отреагировал на камбэк «Зенита» в матче с «Пари НН»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев прокомментировал волевую победу команды в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Форвард отметился дублем.

«Главное — верить и бороться до конца. Я видел эту веру в ребятах, плюс тренерский штаб подсказал в перерыве, как действовать. Мы вышли зяряженными, назад пути не было. Нужно было возвращаться с победой», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.