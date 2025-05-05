Михаил Ашветия: этот «Зенит» достойно выступил бы в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мнением о петербургском «Зените».

— «Зенит» — очень хорошая команда. Много южноамериканских легионеров. Очень жаль, что они не участвуют в еврокубках! Для всего российского футбола это тяжело.

— Этот «Зенит» достойно выступил бы в Лиге чемпионов?

— Конечно, почему нет! Выигрывали же ЦСКА и «Зенит» Кубок УЕФА. Сейчас и не такие команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зенита» с финансами порядок, столько сильных легионеров. А если всё нормализуется, будет приезжать ещё больше, как раньше. Надеюсь, мир настанет, российские команды вернутся в еврокубки и всё будет хорошо, — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей.

Полное интервью с Михаилом Ашветией читайте в ближайшее время на «Чемпионате».