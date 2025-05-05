Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ашветия — о Сёмине: что такое возраст? Луческу в 80 тренирует, а что Раньери творит!

Ашветия — о Сёмине: что такое возраст? Луческу в 80 тренирует, а что Раньери творит!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о возвращении 77-летнего Юрия Сёмина в тренерство, сравнив его с тренером сборной Румынии Мирчей Луческу и Клаудиньо Раньери, возглавляющим «Рому».

«Он уже столько лет не работает… Наверное, сам не хочет. Может, просто наслаждается жизнью. Конечно, он мог бы ещё поработать. Что такое возраст? Раньери сколько лет? 73. А что творит! Из 22 матчей 15 выиграл, может в Лигу чемпионов «Рому» вывести. Луческу под 80, а до сих пор тренирует. Если силы есть, почему нет? Но в России сейчас очень много тренеров-иностранцев. Во всём мире так. В любом случае такие люди, как Сёмин, должны работать в футболе. Своих в первую очередь нужно уважать», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Михаилом Ашветией читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Материалы по теме
Александр Бубнов высказался о возможном возвращении Юрия Сёмина в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android