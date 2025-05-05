Ашветия — о Сёмине: что такое возраст? Луческу в 80 тренирует, а что Раньери творит!

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о возвращении 77-летнего Юрия Сёмина в тренерство, сравнив его с тренером сборной Румынии Мирчей Луческу и Клаудиньо Раньери, возглавляющим «Рому».

«Он уже столько лет не работает… Наверное, сам не хочет. Может, просто наслаждается жизнью. Конечно, он мог бы ещё поработать. Что такое возраст? Раньери сколько лет? 73. А что творит! Из 22 матчей 15 выиграл, может в Лигу чемпионов «Рому» вывести. Луческу под 80, а до сих пор тренирует. Если силы есть, почему нет? Но в России сейчас очень много тренеров-иностранцев. Во всём мире так. В любом случае такие люди, как Сёмин, должны работать в футболе. Своих в первую очередь нужно уважать», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Михаилом Ашветией читайте в ближайшее время на «Чемпионате».