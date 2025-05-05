Полузащитник «Барселоны» Гави получил травму по ходу матча с «Вальядолидом»

Полузащитник «Барселоны» Гави получил повреждение во время матча 34-го тура Ла Лиги против «Вальядолида», в котором каталонцы победили 2:1.

На 79-й минуте 20-летний футболист сел на газон, держась за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру. Его заменил защитник Эрик Гарсия.

6 мая «Барселона» сыграет с «Интером» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов, а 11 мая команду ждёт матч против мадридского «Реала». Сможет ли сыграть в них Гави — пока не ясно.

В текущем сезоне Гави оформил 3+2 в 36 матчах за клуб во всех турнирах. Он является воспитанником каталонского клуба.

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