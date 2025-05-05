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В «Шахтёре» отреагировали на информацию о приходе Арды Турана на пост главного тренера

В «Шахтёре» отреагировали на информацию о приходе Арды Турана на пост главного тренера
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Руководство «Шахтёра» опровергло информацию о ведении каких-либо переговоров с Ардой Тураном, сообщает ua.tribuma.com.

Отмечается, что все мысли и усилия клуба сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Украины. Игра против «Динамо» пройдёт 14 мая на стадионе «Центральный» в Житомире.

Напомним, ранее турецкий журналист SportsDigitale Ягиз Сабунджуоглу сообщил, что представители горняков встретились со стороной главного тренера «Эюпсора» в Лондоне, а соглашение близко к завершению.

Сейчас «Шахтёр» возглавляет Марино Пушич. Команда идет третьей в турнирной таблице УПЛ, потеряв шансы на чемпионство и на попадание в Лигу чемпионов.

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