Пять клубов АПЛ заинтересованы в трансфере Шешко — TBR Football

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко стал главной трансферной целью для пяти клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, словенским нападающим интересуются «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Отмечается, что главным претендентом на Шешко являются именно «канониры», так как словенец может хорошо вписаться в игровую стратегию Микеля Артеты.

Напомним, «Арсенал» ещё прошлым летом предлагал контракт Шешко, но тот отказался и продлил контракт с «РБ Лейпцигом», но в текущем сезоне игрок изменил своё мнение и заявил, что готов перейти в стан «канониров».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах, где отметился 21 голом и шестью передачами.