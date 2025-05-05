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Спортивный советник «ПСЖ» Кампуш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный советник «ПСЖ» Кампуш может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш может присоединиться к «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Саша Тавольери.

Переговоры между стороной португальского менеджера и английским клубом находятся в активной фазе.

Ранее была информация, что Кампуш всё ещё договаривается с «ПСЖ» о продлении контракта, но чем больше времени проходит, тем меньше вероятность, что сделка будет положительной, сообщает источник.

Луиш работает в Париже с 1 июля 2022 года.

Напомним, «ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне Лиги 1 и продолжает выступление в Лиге чемпионов. «Ман Юнайтед», в свою очередь, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Также команда играет в Лиге Европы.

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