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Михаил Ашветия скептически оценил перспективы проведения матча Россия — Грузия

Михаил Ашветия скептически оценил перспективы проведения матча Россия — Грузия
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия поделился мнением о возможном матче между сборной его страны и Россией.

«Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт. Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всём мире сумасшествие творится», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, уже длительное время российские футбольные клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях из-за геополитической ситуации на Украине.

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