Фабрицио Романо назвал одну из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на лето

«Манчестер Сити» интересуется английским полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббс-Уайтом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд планирует продолжать работать над подписанием 25-летнего футболиста, который является одной из ключевых целей на следующее трансферное окно.

В согласовании личных условий контракта проблем не ожидается, однако есть трудности в диалоге с представителями «Ноттингем Форест», которые не намерены отпускать футболиста.

В текущем сезоне Морган Гиббс-Уайт провёл 34 матча на клубном уровне, забил пять голов и отдал девять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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