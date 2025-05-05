Радимов опубликовал фото с Аршавиным и Соболевым после матча «Зенита» с «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов выложил фото с экс-игроком национальной команды Андреем Аршавиным и нападающим «Зенита» Александром Соболевым после матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН», который завершился победой петербургской команды со счётом 2:1.

«Аршавин перед матчем: Соболев забьёт! Радимов в перерыве: «Зенит» выиграет 2:1! Соболев после игры: принимайте работу», — подписал фото Радимов, которое выложил в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Радимова

Напомним, в этом матче Соболев оформил дубль. По итогам 27 туров петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.