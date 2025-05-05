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«Оборзели совсем». Радимов раскритиковал эпизод матча «Факел» — «Спартак»

«Оборзели совсем». Радимов раскритиковал эпизод матча «Факел» — «Спартак»
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Бывший полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о паузе на питьё воды в матче 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«+23 в Воронеже и перерыв на то, чтобы попить воды, только в нашей стране такое может быть. +23, по ходу тайма пауза. Да вы с ума сошли! Нашим футболистам когда играть в футбол?

Вот смотрите, пауза на питьё воды должна быть, когда +28 и выше. В Воронеже, насколько я понимаю, +23. Если и давать паузу, то только на питьё чего-то другого для зрителей. Потому что смотреть, во что играют две команды, явно невозможно: ни интенсивности, ничего. От чего они устали? Почему мы бережём своих футболистов? Совершенно не понимаю. +23 градуса, пауза на питьё воды. Ну оборзели совсем», — сказал Радимов видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам 27 туров «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 51 очко.

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