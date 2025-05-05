Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 5 мая

Сегодня, 5 мая, состоится заключительный матч в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 мая (время — московское):

18:00. «Крылья Советов» — «Динамо» Москва.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 52 очка. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (16) и «Оренбург» (18).