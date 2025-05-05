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Ашветия рассказал, в чём прибавил Хвича Кварацхелия после переезда из России в Европу

Ашветия рассказал, в чём прибавил Хвича Кварацхелия после переезда из России в Европу
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о прогрессе Хвичи Кварацхелии после переезда из России в Европу. Сейчас грузинский вингер выступает за французский «ПСЖ».

«Месхи я не помню, а в 1980-е годы много звёзд у нас было: Кипиани, Гуцаев, Шенгелия, Дараселия. По старым записям, которые видел, сравнил бы Хвичу с Кипиани. Надеюсь, никто не обидится, но, думаю, если Кварацхелия будет так же продолжать, станет первым футболистом Грузии. В Италии он сразу стал чемпионом и сейчас попал в очень хорошие руки — к тренеру, который его ценит. Я философию Луиса Энрике очень уважаю. Он знает, что Хвича — основная фигура в команде. И Кварацхелия это доказывает. На мой взгляд, в матче с «Арсеналом» он был лучшим на поле — и в атаке качественно делал свою работу, и в обороне команде много помогал. Раньше у него это минус был. Спаллетти в «Наполи» его исправил. А ещё он заметно подтянул левую ногу и теперь может одинаково эффективно атаковать с обоих флангов. Сегодня в его арсенале намного больше оружия», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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