Игорь Ледяхов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, какие позиции нужно усилить красно‑белым.

«Нужен центральный защитник. Желательно, чтобы он мог играть и крайнего защитника. Эти позиции желательно закрывать, если мы хотим бороться за самые высокие места», — заявил Ледяхов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.