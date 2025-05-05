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Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал волевую победу над «Пари НН»

Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал волевую победу над «Пари НН»
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Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал волевую победу своей команды над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Тяжёлая игра. Надо было с первых минут играть так, как во втором тайме. Не знаю, с чем связано. Будем делать выводы. После первого тайма Богданыч [Сергей Семак] сделал корректировки, и всё заиграло», — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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