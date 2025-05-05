Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал волевую победу над «Пари НН»
Поделиться
Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал волевую победу своей команды над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Тяжёлая игра. Надо было с первых минут играть так, как во втором тайме. Не знаю, с чем связано. Будем делать выводы. После первого тайма Богданыч [Сергей Семак] сделал корректировки, и всё заиграло», — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2025
-
09:56
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:56
-
07:45
-
05:57
-
05:55
-
05:49
-
05:44
-
04:55
-
04:39
-
04:06
-
04:04
-
03:58
-
03:54
-
03:27
-
03:05
-
02:44
-
02:24
-
02:01
-
01:51
-
01:45
-
00:51
-
00:40
-
00:33
-
00:30