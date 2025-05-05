«У нас украли победу». Тренер «Урала» раскритиковал судейство после матча с «Родиной»

Тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Томаров раскритиковал судейство в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (2:3). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва).

«Комментарии излишни. Думаю, у нас сегодня украли победу. VAR в том виде, в котором мы сегодня его видели, это большое зло. Какие-то моменты смотрят, а какие-то аналогичные не смотрят. Думаю, что все, кто был сегодня на стадионе, со мной согласятся — главными действующими лицами были не футболисты. Ребята бились за победу, которую у нас украли, отменив гол на последних минутах и назначив пенальти», — приводит слова Томарова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отметим, что на 90-й минуте «Урал» забил, но гол был отменён из-за игры рукой защитника екатеринбуржцев. После чего судьи назначили пенальти в пользу «Родины».