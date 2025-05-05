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«Большой день для «Челси». Гари Невилл высказался о победе «синих» над «Ливерпулем»

«Большой день для «Челси». Гари Невилл высказался о победе «синих» над «Ливерпулем»
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал победу лондонского «Челси» в прошедшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3'     2:0 Куанса – 56'     2:1 ван Дейк – 85'     3:1 Палмер – 90+6'    

«Это большой день для «Челси». Кажется, что гонка за Лигу чемпионов колеблется от недели к неделе, но это показательная победа «Челси» и Энцо Марески. Болельщики знали, насколько это важно. «Ливерпуль» был вне игры, но сегодня всё внимание приковано к «Челси», — приводит слова Невилла Chelsea News.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды 82 очка. «Челси» находится на пятом месте, заработав 63 очка.

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