«Большой день для «Челси». Гари Невилл высказался о победе «синих» над «Ливерпулем»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал победу лондонского «Челси» в прошедшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

«Это большой день для «Челси». Кажется, что гонка за Лигу чемпионов колеблется от недели к неделе, но это показательная победа «Челси» и Энцо Марески. Болельщики знали, насколько это важно. «Ливерпуль» был вне игры, но сегодня всё внимание приковано к «Челси», — приводит слова Невилла Chelsea News.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды 82 очка. «Челси» находится на пятом месте, заработав 63 очка.