Игорь Ледяхов предсказал чемпиона России по итогам 27 туров РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что у «Краснодара» не будет проблем в конце чемпионата из‑за «короткой скамейки запасных».

«Думаю, что «Краснодару» хватит ресурсов на конец чемпионата. Весь сезон они показывают добротный футбол — это самая рациональная команда в этом чемпионате. Не думаю, что у них будут проблемы в этом плане», — заявил Ледяхов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч.