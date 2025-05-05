Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Ашветия: могу позвонить президенту Грузии или мэру Тбилиси

Михаил Ашветия: могу позвонить президенту Грузии или мэру Тбилиси
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался про бывших партнёров по сборной Грузии — Кахе Каладзе (ныне мэр Тбилиси) и Михаиле Кавелашвили (действующий президент Грузии).

«Сейчас в политике много спортсменов. Каладзе хотел стать политиком и стал им. Каха с молодости был целеустремлённым человеком, лидером. Потому и достиг многого на своём посту, стал одним из самых известных и уважаемых людей в Грузии. Тбилиси при мэре Каладзе год от года становится красивее.

Кавелашвили тоже в политике давно. Я много лет знаю Михаила и желаю ему успехов. А оценку его политической деятельности даст история.

Конечно, и с Кахой, и с Кавелашвили у меня очень хорошие отношения. Встречаемся на играх ветеранов. Могу хоть сейчас набрать, поговорить. Но только о футболе. Политики я боюсь, ха-ха. Это не моё дело. Сейчас все в мире думают, что разбираются в политике, а я смотрю на них и думаю: ничего вы не знаете. Политикам тоже непросто. Когда ты известный спортсмен, тебя все любят и уважают. Приходишь в политику — отношение меняется, оппозиция критикует. Моё мнение: политик должен быть честным, верить в свой народ и делать то, что хотят люди», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Больно видеть, что творится». Искренний разговор с грузинской звездой РПЛ Ашветией
Эксклюзив
«Больно видеть, что творится». Искренний разговор с грузинской звездой РПЛ Ашветией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android