Михаил Ашветия: могу позвонить президенту Грузии или мэру Тбилиси

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался про бывших партнёров по сборной Грузии — Кахе Каладзе (ныне мэр Тбилиси) и Михаиле Кавелашвили (действующий президент Грузии).

«Сейчас в политике много спортсменов. Каладзе хотел стать политиком и стал им. Каха с молодости был целеустремлённым человеком, лидером. Потому и достиг многого на своём посту, стал одним из самых известных и уважаемых людей в Грузии. Тбилиси при мэре Каладзе год от года становится красивее.

Кавелашвили тоже в политике давно. Я много лет знаю Михаила и желаю ему успехов. А оценку его политической деятельности даст история.

Конечно, и с Кахой, и с Кавелашвили у меня очень хорошие отношения. Встречаемся на играх ветеранов. Могу хоть сейчас набрать, поговорить. Но только о футболе. Политики я боюсь, ха-ха. Это не моё дело. Сейчас все в мире думают, что разбираются в политике, а я смотрю на них и думаю: ничего вы не знаете. Политикам тоже непросто. Когда ты известный спортсмен, тебя все любят и уважают. Приходишь в политику — отношение меняется, оппозиция критикует. Моё мнение: политик должен быть честным, верить в свой народ и делать то, что хотят люди», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.