«Мы сильнее точно». Радимов высказался о составах на матч легенд «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о составах команд на матч легенд санкт-петербургского клуба. Игра пройдёт 25 мая 2025 года и будет приурочена к 100-летнему юбилею сине-бело-голубых.

«Мы сильнее точно. Это объективно. Во‑вторых, мы хотим выиграть. А если честно, хочется большого праздника, чтобы удовольствие получили и те, кто будет на поле, и те, кто на трибунах. Наверное, мы для этого вместе и собираемся», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Радимов будет капитаном команды «Зенит» Ленинград, в составе которой также выступят Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернандо Мейра, Мигел Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Павел Погребняк и другие.