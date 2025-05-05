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«Мы сильнее точно». Радимов высказался о составах на матч легенд «Зенита»

«Мы сильнее точно». Радимов высказался о составах на матч легенд «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о составах команд на матч легенд санкт-петербургского клуба. Игра пройдёт 25 мая 2025 года и будет приурочена к 100-летнему юбилею сине-бело-голубых.

«Мы сильнее точно. Это объективно. Во‑вторых, мы хотим выиграть. А если честно, хочется большого праздника, чтобы удовольствие получили и те, кто будет на поле, и те, кто на трибунах. Наверное, мы для этого вместе и собираемся», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Радимов будет капитаном команды «Зенит» Ленинград, в составе которой также выступят Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернандо Мейра, Мигел Данни, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Павел Погребняк и другие.

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