«Лучший на поле по всем показателям». Невилл — об игре Палмера в матче с «Ливерпулем»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался об игре полузащитника лондонского «Челси» Коула Палмера в прошедшем матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1). Палмер отметился забитым голом, который стал первым с 14 января для игрока в матчах чемпионата Англии. Тогда полузащитник поразил ворота «Борнмута» в 22-м туре.

«Он лучший игрок на поле по всем показателям. Сегодня он был великолепен, это правда. Палмер блестяще сыграл. За ним было приятно наблюдать. Он заслужил этот гол, потому что он изменил ситуацию. Классная игра на поле на протяжении всего матча», — приводит слова Невилла Chelsea News.

Напомним, мерсисайдцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Англии в 20-й раз в истории, они возглавляют турнирную таблицу АПЛ, в активе команды 82 очка. «Челси» находится на пятом месте, заработав 63 очка.