Тренер вратарей сборной России Кафанов: конкуренция с Сафоновым идёт на пользу Доннарумме

Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил роль Матвея Сафонова в прогрессе Джанлуиджи Доннаруммы. Оба голкипера выступают за французский «ПСЖ» и конкурируют за статус «первого номера» парижан.

«Доннарумма сейчас играет очень хорошо. В первую очередь конкуренция с Сафоновым идёт на пользу Доннарумме. Он чувствует сильного конкурента в Матвее — это заставляет Доннарумму выжимать из себя все резервы и показывать максимум», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, пропустив 16 голов. В шести встречах россиянин отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. В текущем сезоне Матвей досрочно выиграл с французским грандом чемпионат Франции, а также стал обладателем Суперкубка страны.

Кроме того, «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где дошёл до полуфинала, а также сыграет в финале Кубка Франции.