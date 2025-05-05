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Игрок «Зенита» Ерохин высказался об игре Александра Соболева в матче с «Пари НН»

Игрок «Зенита» Ерохин высказался об игре Александра Соболева в матче с «Пари НН»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Наверное, в первом тайме Соболеву было немножко сложно — сначала не реализовал один момент, потом второй. Думаю, что после перерыва он вышел с другим настроем. И это реализовалось в два гола, которые он забил», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч.

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