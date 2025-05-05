Иван Новосельцев оценил перспективы Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев оценил перспективы главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотиве».

«Нужно понимать, куда движется команда, что она хочет. Галактионов хороший специалист — видно, как он работает, но нет результата по тем или иным причинам. Зачем сейчас брать другого тренера, который будет брать других игроков? Он будет осваиваться с ними — ещё потратишь год. Если команду устраивает рабочий процесс при этом тренере, как игроки раскрываются, то оставьте его — дайте то, что ему нужно. Может быть, трансферы какие‑то. Тогда, наверное, и результат сложится», — заявил Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (61 очко).