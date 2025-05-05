Олег Рябчук высказался об игре «Спартака» весной

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался об игре московского клуба в весенней части сезона. Он отметил, что красно-белые допускают много ошибок на стартовых минутах матчей.

«Мы — «Спартак». Наша цель всегда играть за три очка. Весной мы делали много ошибок в первые 15 минут. Мы обсуждали это внутри, пробовали исправить ситуацию», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА (52 очка). «Спартак» с 51 очком — на четвёртом месте. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.