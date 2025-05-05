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Михаил Ашветия: и Грузия ошибается, и Россия, но соседи должны жить в мире

Михаил Ашветия: и Грузия ошибается, и Россия, но соседи должны жить в мире
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Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказался о политической ситуации и её влиянии на жителей России и Грузии.

«В Грузию приезжает много русских, украинцев, армян, азербайджанцев, казахстанцев, и мы всем рады. У нас гостеприимный народ. Нашей стране без туристов тяжело прожить. Поэтому правительство правильно делает, что не обращает внимания на всякую чушь и идёт навстречу людям. Простые люди не виноваты в войнах. Если народы будут между собой общаться, будет мир во всём мире.

У обычных людей никогда не было проблем между собой. Всё политика. В 2008 году было напряжение, но русские всё равно к нам приезжали. Я в России спокойно гулял по улицам — слова плохого не слышал. Очень плохо, когда напряжение умышленно создают. Мы соседи и должны жить в мире. Куда денешься? В Америку же не переселишь всех грузин. Нужно налаживать отношения с соседями — и с русскими, и с турками, армянами, азербайджанцами. Сама по себе Грузия очень многонациональна. Надо со всеми хорошо жить. И наше государство иногда ошибается, и российское. Нужно говорить, говорить, говорить. Если не разговаривать, всегда конфликты будут», — сказал Ашветия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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