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Георгий Джикия высказался о ситуации в «Химках» после назначения Адиева

Георгий Джикия высказался о ситуации в «Химках» после назначения Адиева
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Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о ситуации в подмосковной команде после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера. Накануне «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Вера – 70'     1:1 Осипенко – 89'    

— Понятно, что недовольны результатом матча с «Ростовом». Упустили победу в концовке.

— Что изменилось в команде с приходом Адиева?
— На такие вопросы будем отвечать чуть позже. У нас осталось мало времени. Понятно, что стоит задача, которую нужно выполнить. Уже потом будем делать выводы, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Химки» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив находится на расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей.

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