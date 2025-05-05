Георгий Джикия высказался о ситуации в «Химках» после назначения Адиева

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о ситуации в подмосковной команде после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера. Накануне «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
— Понятно, что недовольны результатом матча с «Ростовом». Упустили победу в концовке.
— Что изменилось в команде с приходом Адиева?
— На такие вопросы будем отвечать чуть позже. У нас осталось мало времени. Понятно, что стоит задача, которую нужно выполнить. Уже потом будем делать выводы, — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Химки» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный коллектив находится на расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей.
- 5 мая 2025
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