Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: Маунт очень умный, у него всё получается

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о полузащитнике клуба Мэйсоне Маунте, ставшем автором забитого гола в матче 35-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:4).

«Маунт очень умный, у него всё получается. Он очень усердно тренируется и всегда хочет добиться большего. Мы заботимся о нём, он хочет играть больше минут, и я очень доволен им», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Челси» за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник успел сыграть за манкунианцев в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.