Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: Маунт очень умный, у него всё получается
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о полузащитнике клуба Мэйсоне Маунте, ставшем автором забитого гола в матче 35-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:4).
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14' 1:1 Шоу – 27' 2:1 Шейд – 33' 3:1 Шейд – 70' 4:1 Висса – 74' 4:2 Гарначо – 82' 4:3 Диалло – 90+5'
«Маунт очень умный, у него всё получается. Он очень усердно тренируется и всегда хочет добиться большего. Мы заботимся о нём, он хочет играть больше минут, и я очень доволен им», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Челси» за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник успел сыграть за манкунианцев в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
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