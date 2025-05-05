Игрок ЦСКА Сауль Гуарирапа: ничья с «Ахматом» — со вкусом поражения

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Игра состоялась в воскресенье, 4 мая, и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Ничья с «Ахматом» — она со вкусом поражения, я бы сказал. У нас была задача победить, мы намеревались приехать, чтобы побороться за три очка. Эти очки были бы для нас очень важны, но, к сожалению, забрать их у «Ахмата» не получилось», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч.