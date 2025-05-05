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Павел Погребняк: «Зенит» мог попрощаться с чемпионством, потеряй он очки с «Пари НН»

Павел Погребняк: «Зенит» мог попрощаться с чемпионством, потеряй он очки с «Пари НН»
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал волевую победу сине-бело-голубых над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Почему «Зениту» должно было быть просто с «Пари НН», если нижегородцы тоже хотят решить свою задачу без переходных матчей? Ничего удивительного в такой трудной игре нет. Если бы «Зенит» вчера упустил очки, с чемпионством можно было бы прощаться», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

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