Павел Погребняк: «Зенит» мог попрощаться с чемпионством, потеряй он очки с «Пари НН»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал волевую победу сине-бело-голубых над «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему «Зениту» должно было быть просто с «Пари НН», если нижегородцы тоже хотят решить свою задачу без переходных матчей? Ничего удивительного в такой трудной игре нет. Если бы «Зенит» вчера упустил очки, с чемпионством можно было бы прощаться», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 27 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после аналогичного количества игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.